شكرا لقرائتكم توقف الدورى المصرى يوم 28 أكتوبر الحالى بسبب المنتخب الأوليمبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولو اتحاد الكرة ،إيقاف بطولة الدوري الممتاز يوم 28 أكتوبر من أجل إنطلاق معسكر منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر. Advertisements ويستغل اتحاد الكرة فترة التوقف لإقامة مباريات كأس مصر خلال فترة توقف الدوري ويتم حالياً الإنتهاء من مباريات الأدوار التمهيدية لكأس مصر. وأسفرت قرعة بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة، عن وقوع منتخب مصر الأولمبى فى المجموعة الاولى مع منتخبات غانا و الكاميرون ومالى، بينما اوقعت القرعة التي قام بسحبها عماد متعب نجم الأهلي والكرة المصرية السابق المنتخب النيجيري الذي تواجد علي رأس المجموعة الثانية مع منتخبات كوت ديفوار وجنوب افريقيا وزامبيا، وتعد البطولة في الوقت نفسه مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 ، حيث يتأهل مباشرة الفرق الثلاثة الأولى

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