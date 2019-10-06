شكرا لقرائتكم موقف محمد محمود من معسكر المنتخب الأوليمبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى أن محمد محمود لن يتواجد فى المعسكر المقرر انطلاقه غداً حتى 15 من نفس الشهر فى إطار الإعداد لكأس الأمم الأفريقية 2019، التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر.

وأسفرت قرعة بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، عن وقوع منتخب مصر الأولمبى فى المجموعة الاولى مع منتخبات غانا والكاميرون ومالى، بينما اوقعت القرعة التى قام بسحبها عماد متعب نجم الأهلى والكرة المصرية السابق المنتخب النيجيرى الذى تواجد على رأس المجموعة الثانية مع منتخبات كوت ديفوار وجنوب أفريقيا وزامبيا، وتعد البطولة فى الوقت نفسه مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، حيث يتأهل مباشرة الفرق الثلاثة الأولى.

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تابع غريب أن ابتعاد محمد محمود عن المشاركة مع الأهلى بعد عودته من الإصابة من الرباط الصليبى وراء استبعاده من قائمة المنتخب فى المعسكر المقبل، مؤكداً أن فرصته فى التواجد والانضمام للمنتخب والمشاركة فى بطولة أمم أفريقيا قائمة بشرط المشاركة مع الأهلى خاصة أن محمود من العناصر المميزة.

استقر مسئولو اتحاد الكرة على إيقاف بطولة الدورى الممتاز يوم 28 أكتوبر من أجل انطلاق معسكر منتخب مصر الأوليمبى بقيادة شوقى غريب استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويستغل اتحاد الكرة فترة التوقف لإقامة مباريات كأس مصر خلال فترة توقف الدورى ويتم حالياً الانتهاء من مباريات الأدوار التمهيدية لكأس مصر.