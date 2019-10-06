شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف موقف السولية النهائي من الانضمام لقائمة منتخب مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل موقف السولية من قائمة منتخب مصر



يُجرى عمرو السولية لاعب وسط النادي الأهلى أشعة رنين مغناطيسى، لتحديد درجة الإصابة التى تعرض لها فى مباراة نادي أسوان ضد الأهلي والتى حسمها الفريق الأحمر بخماسية مقابل هدف واحد والتى جاءت ضمن مباريات الجولة الثالثة لبطولة الدورى المصرى الممتاز.

مصدر داخل جهاز الكرة بالنادي الأهلي، أكد على استحالة لحاق عمرو السولية بمعسكر منتخب مصر الذى يأتى استعداداً لمواجهة بتسوانا الودية، المقرر انطلاقه غداً الاثنين، فى ظل وجود تورم شديد فى منطقة الأنكل نتيجة قوة الإصابة، وهو الأمر الذى يعيق اللاعب عن المشى حتى هذه اللحظة، لتمنعه الإصابة مرة أخرى من التواجد فى صفوف الفراعنة حيث سبق وغاب عن تمثيل المنتخب لنفس السبب فى وقت سابق.

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ومن المقرر أن تحسم نتيجة الأشعة التى سيجريها اللاعب موقفه من مباراة القمة بين فريقه الأهلى والزمالك المقرر إقامتها يوم 19 أكتوبر الجارى فى بطولة الدورى العام، وكان السولية قد أصيب بكدمة قوية استدعت خروجه من الملعب فى الشوط الثانى من مباراة أسوان التى فاز بها الفريق بخمسة أهداف مقابل هدف.

قائمة منتخب مصر



وضمت قائمة منتخب مصر 23 لاعبا بناءا على اختيارات حسام البدري المدير الفني للفراعنة واللاعبين هم: محمد الشناوى ومحمد عوّاد ومحمد بسام ورجب بكار وأحمد فتحى ومحمود علاء وباهر المحمدي وأيمن أشرف وعبد الله جمعة ومحمد حمدى وطارق حامد وعمرو السولية وحمدى فتحى وعبد الله السعيد ومحمد مجدى أفشة وحسين الشحات وعمر جابر وحسام حسن وعمر السعيد و أحمد حسن كوكا و محمد النني و محمود تريزيجيه و أحمد حجازي.