شكرا لقرائتكم جيانا فاروق تثير أزمة داخل الأولمبية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بعد أن تسبب مدرب المنتخب هانى قشطة فى خسارتها مباراة نصف النهائى فى الدورى العالمى الذى تستضيفه روسيا خلال الفترة من 4 إلى 6 أكتوبر 2019، أثارت أزمة جيانا فاروق لاعبة منتخب الكاراتيه إستياء أطراف المنظومة الرياضية، حيث أجرت الشركة الراعية للاعبة اتصالاً بهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية والذى تواصل مع وزارة الشباب والرياضة، لدعم اللاعبة، والمصنفة عالميا وأولمبيا فى المركز الثانى، خاصة وأنها من البطلات المتوقع لها تحقيق انجاز تاريخى فى أول مشاركة للكاراتيه فى أولمبياد طوكيو 2020.

أكد هشام حطب على التنسيق التام مع الاتحاد المصرى للكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى لتجاوز الأزمة وحلها وتقديم الدعم الكامل للاعبة لتحقيق حلم الاولمبياد.

كانت البطولة قد شهدت خسارة جيانا فاروق أمام بطلة إيران بعد سوء إدارة مدرب المنتخب هانى قشطة وتقاعسه عن أداء دوره كمدرب ودخوله فى جدال لفظى مع اللاعبة مما انعكس بالسلب على نفسيتها وأداءها وهى ليست المرة الاولى حيث قد تسبب من قبل فى خسارة جيانا فى الألعاب الأفريقية بالمغرب فى أغسطس الماضى نتيجه عدم تدخله فى حالات الظلم التحكيمى وتقاعسه عن أداء دوره وتقدمت اللاعبة بشكوى ضده وقتها.

من جانبه رفض هانى قشطة مدرب المنتخب التعقيب على الأزمة، إلا بعد انتهاء البطولة، لكشف الكواليس.