شكرا لقرائتكم تعرف على راتب محمد بركات فى الجهاز الفنى للمنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علم " الخليج 365 " أن محمد بركات نجم النادى الأهلى السابق يصل راتبه على 150 ألف جنيه نظير توليه مهمة المنصب الجديد فى جهاز الفراعنة، على أن يتحمل بركات نسبة الضرائب ليصل إجمالى راتبه بعد خصم الضرائب إلى 125 ألف جنيه.

أعلن الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة حسام البدرى المدير الفنى قائمة اللاعبين المختارين للانضمام إلى صفوف المنتخب فى معسكره الذى يبدأ غداً الاثنين، ويستمر حتى لقاء بتسوانا الودى المحدد له 14 أكتوبر الحالى، وضمت القائمة الرباعى المحترف فى أوروبا محمد الننى وأحمد حجازى ومحمود حسن تريزيجية وأحمد حسن كوكا ومحمد الشناوى ومحمد عوّاد ومحمد بسام ورجب بكار وأحمد فتحى ومحمود علاء وباهر المحمدى وأيمن أشرف وعبد الله جمعة ومحمد حمدى وطارق حامد وعمرو السولية وحمدى فتحى وعبد الله السعيد ومحمد مجدى أفشة وحسين الشحات وعمر جابر وحسام حسن وعمر السعيد.