شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يمنع الأندية من حضور قرعة كأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
من المقرر أن تكون قرعة كأس مصر غداً ، موجهه لأنها تجمع فرق القسم الرابع و الثالث، وتم الإتفاق على أن تكون المواجهات بين الفرق القريبة من ناحية المسافات للتوفير فى التكاليف على الأندية إلى جانب ضمان تاهل أكثر من نادي عن كل محافظة.
ويشارك فى الدور التمهيدي الأول غداً 203 نادي من بينهم 58 نادي قسم رابع و 145 قسم ثالث، على أن يحضر مراسم القرعة غداً من اتحاد الكرة جمال محمد على نائب رئيس اتحاد الكرة.
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