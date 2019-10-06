شكرا لقرائتكم جدول مباريات الدورة المجمعة الثانية من بطولة دورى السلة رجال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة جدول مباريات الدورة المجمعة الثانية من بطولة الدورى الممتاز على مستوى منافسات الرجال.

وستنطلق الدورة المجمعة الثانية من بطولة الدورى الممتاز على مستوى منافسات الرجال فى الفترة من 9 إلى 11 أكتوبر الجارى على ملاعب مختلفة عن التى شهدت الدورة المجمعة الأولى .

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وسيلتقى فى اليوم الأول من المنافسات الطيران مع الزمالك ، و طنطا مع مصر للتأمين بصالة طنطا ، اما 6 أكتوبر فيواجه الجزيرة و الاتصالات مع سموحة فى المجموعة الثانية بصالة صيد أكتوبر ، و الشمس مع الاتحاد السكندرى ، و الاوليمبى مع طلائع الجيش بالمجموعة الثالثة بصالة التربية الرياضية بأبو قير ، وفى المجموعة الرابعة يلتقى الاهلى مع هيئة القناة ، و اصحاب الجياد مع سبورتنج بصالة الشباب و الرياضة بأكتوبر.

وشهدت اخر جولة من جولات الدورة المجمعة الأولى فوز كل من طنطا وأكتوبر والزمالك وسموحة والاوليمبى والاتحاد والقناة والأهلى.