شكرا لقرائتكم أيمن أشرف يعلق على الفوز بخماسية على أسوان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح أن كل نقطة يجمعها الفريق مهمة للغاية في مشوار الحفاظ على لقب الدوري، واستمرار اللاعبين في تسجيل الأهداف حتى اللحظات الأخيرة يعكس تعليمات الجهاز الفني لتحقيق أفضل النتائج والفوز بالبطولات.
وأضاف أن وجود خيارات عديدة من اللاعبين الجاهزين ووجود أكثر من لاعب يجيد اللعب في أكثر من مركز أمر إيجابي للغاية يصب في صالح الفريق، ويساهم في استمرار الانتصارات وهي أهم أولويات الجميع داخل الفريق.
وأعرب عن سعادته لاستدعائه لمعسكر المنتخب الوطني موجها الشكر للجهاز الفني على ثقته في قدراته خلال هذه المرحلة، وتمنى أن يكون جميع اللاعبين في أفضل حالة خلال المعسكر.
وفاز الاهلي علي اسوان أمس السبت، بخمسة أهداف مقابل هدف في الجولة الثالثة للدوري الممتاز.
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