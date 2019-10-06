تفاصيل إصابة صلاح.. ومدة غيابه عن الملاعب

كتب: ضياء السقا
كشفت تقاير إعلامية، عن طبيعة وحجم إصابة نجم ليفربول، محمد صلاح، التي تعرض لها خلال مواجهة ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وكان صلاح قد تعرض لتدخل عنيف من لاعب ليستر حمزة تشودري، في الدقائق الأخيرة من اللقاء، لم يستطع بعدها إكمال المباراة، ليشارك لالانا بدلاً منه.
من جانبه، كشف مصدر مقرب من صلاح، في تصريحات لـ"اليوم السايع"، أن اللاعب أصيب بكدمة في الأنكل، وسيغيب عن الملاعب لمدة أسبوع يعود بعدها للتدريبات بشكل طبيعي مع فريقه ليفربول.
ولحسن حظ صلاح أن الدوري الإنجليزي سيتوقف الأسبوع القادم، نظرا للتوقف الدولي للمنتخبات، وسيكون الفرعون جاهزا لقيادة فريقه أمام مانشستر يونايتد في الدوري يوم 20 أكتوبر الجاري.
جدير بالذكر أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني قد منح صلاح راحة من معسكر المنتخب المقبل، ولم يتم استدعائه لمباراة بتسوانا الودية.
لحظة إصابة صلاح
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