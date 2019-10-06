موعد مباراة الزمالك وإف سي مصر اليوم.. والقنوات الناقلة وترددها.. وتغييرات في تشكيل ميتشو

كتب: ضياء السقا

يستضيف الزمالك، نظيره إف سي مصر، في تمام الثامنة مساء اليوم الأحد، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدورى المصري الممتاز.

ويسعى المارد الأبيض لتحقيق الفوز، خاصة بعد فوز غريمه التقليدي الأهلي على أسوان 5-1.

ويحتل الزمالك المركز الرابع بـ6 نقاط، ويأتي إف سي مصر في المركز الخامس عشر بنقطة واحدة.

تشكيل الزمالك

ومن المتوقع أن يبدأ ميتشو، المدير الفني للزمالك اللقاء بالتشكيل كالتالي..

محمد عواد

النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة

طارق حامد وفرجاني ساسي وبن شرقي وشيكابالا وأحمد زيزو

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مصطفى محمد

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