عمرو أديب تعليقاً على أداء الأهلي: «لو كمل كده الزمالك هيفضل في المركز التاني»

الموجز - شريف الجنيدي

علّق الإعلامي عمرو أديب على الأداء الجيد للنادي الأهلي مع مدربه الجديد رينييه فايلر، مؤكداً أن استمراره هكذا سيمنع الزمالك من التتويج بلقب الدوري المصري مرة أخرى.

وقال أديب، في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر صباح اليوم الأحد مازحاً: "هو مدرب الأهلي ده مش ممكن نبعتله جامايكا أو نحاول نقنعه يرجع يقعد جنب أهله لأن العيلة أهم من الفلوس والكرة وكده".

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وأضاف الإعلامي: "الأهلي لو كمل كده مش هناخد الدوري تاني، وهنفضل في المركز التاني".

وسيلتقي الأهلي والزمالك في الـ 19 من اكتوبر المقبل في قمة الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقاد فايلر الفريق الأول بالنادي الأهلي لحصد لقب السوبر أمام الزمالك، قبل تحقيق ثلاث انتصارات في أول ثلاث جولات بالدوري ليتصدر الترتيب بالعلامة الكاملة بعد فوزه على سموحة (1-0) والإنتاج الحربي (4-0) وأسوان (5-1).