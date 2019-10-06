شكرا لقرائتكم خبر عن عدم المشاركة وراء استبعاد محمد محمود من الأوليمبي.. وفرصة فى نوفمبر لضمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف شوقى غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي ، أن محمد محمود لن يتواجد فى المعسكر المقرر انطلاقه غداً حتى 15 من الشهر نفسه، فى إطار الإعداد لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر.

وتابع غريب أن ابتعاد محمد محمود عن المشاركة مع الأهلي بعد عودته من الإصابة من الرباط الصليبي وراء استبعاده من قائمة المنتخب فى المعسكر المقبل ، مؤكداً أن فرصته فى التواجد والانضمام للمنتخب والمشاركة فى بطولة أمم أفريقيا قائمة بشرط المشاركة مع الأهلي خاصة أن محمود من العناصر المميزة.

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واستقر مسئولو اتحاد الكرة على إيقاف بطولة الدوري الممتاز يوم 28 أكتوبر من أجل انطلاق معسكر منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويستغل اتحاد الكرة فترة التوقف لإقامة مباريات كأس مصر خلال فترة توقف الدوري ويتم حالياً الانتهاء من مباريات الأدوار التمهيدية لكأس مصر.

وأسفرت قرعة بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة، عن وقوع منتخب مصر الأولمبى فى المجموعة الأولى مع منتخبات غانا و الكاميرون ومالى، بينما أوقعت القرعة التي قام بسحبها عماد متعب نجم الأهلي والكرة المصرية السابق المنتخب النيجيري الذي تواجد علي رأس المجموعة الثانية مع منتخبات كوت ديفوار وجنوب افريقيا وزامبيا، وتعد البطولة في الوقت نفسه مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 ، حيث يتأهل مباشرة الفرق الثلاثة الأولى.