شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأولمبية تتابع أزمة جيانا فاروق فى اتحاد الكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت أزمة جيانا فاروق لاعبة منتخب الكاراتيه استياء أطراف المنظومة الرياضية بعد أن تسبب مدرب المنتخب هانى قشطة فى خسارتها مباراة نصف النهائى فى الدورى العالمى الذى تستضيفه روسيا خلال الفترة من 4 الى 6 أكتوبر 2019 ، حيث أجرت الشركة الراعية للاعبة اتصالاً بهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية والذى تواصل مع وزارة الشباب و الرياضة ، لدعم اللاعبة ، والمصنفة عالميا و أولمبيا فى المركز الثانى ، خاصة وأنها من البطلات المتوقع لها تحقيق إنجاز تاريخى فى أول مشاركة للكاراتيه فى أولمبياد طوكيو 2020.

وأكد هشام حطب على التنسيق التام مع الاتحاد المصرى للكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى لتجاوز الأزمة وحلها وتقديم الدعم الكامل للاعبة لتحقيق حلم الأولمبياد.

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وكانت البطولة قد شهدت خسارة جيانا فاروق أمام بطلة إيران بعد سوء إدارة مدرب المنتخب هاني قشطة وتقاعسه عن أداء دوره كمدرب ودخوله في جدال لفظى مع اللاعبة مما انعكس بالسلب على نفسيتها وأداءها وهى ليست المرة الأولى ، حيث قد تسبب من قبل فى خسارة جيانا في الألعاب الأفريقية بالمغرب فى أغسطس الماضى نتيجه عدم تدخله في حالات الظلم التحكيمي وتقاعسه عن أداء دوره وتقدمت اللاعبة بشكوى ضده وقتها.

من جانبه، رفض هانى قشطة مدرب المنتخب التعقيب على الأزمة ، إلا بعد انتهاء البطولة ، لكشف الكواليس.