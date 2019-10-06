شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يضع شروطا لحضور قرعة كأس مصر غداً .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اتحاد الكرة أنه سيتم غدا الإثنين إقامة قرعة كأس مصر للدور التمهيدي الأول بمقر اتحاد الكرة.

وحدد مسئولو اتحاد الكرة شروط خاصة لتحديد المسموح له بالتواجد فى قرعة كأس مصر للأدوار التمهيدية وهي حضور مديري الأفرع والبالغ عددهم 26 فردا ، وعدم تواجد مندوبي أو رؤساء الأندية خاصة أن الدور التمهيدي سيشهد مشاركة 203 أندية وبالتالي سيكون من الصعب تواجدهم فى مقر اتحاد الكرة بسبب الزحام إلى جانب معرفة مسئولى الجبلاية أن هناك بعض الأندية ترغب فى الحضور للحديث عن بعض الامور الخاصة بالجمعية العمومية وهو ما تم التحفظ عليه من قبل مسئولو اتحاد الكرة لأن القرعة مخصصة لكأس مصر فقط.

من المقرر أن تكون قرعة كأس مصر غداً ، موجهه لأنها تجمع فرق القسم الرابع و الثالث ، وتم الاتفاق على أن تكون المواجهات بين الفرق القريبة من ناحية المسافات للتوفير فى التكاليف على الأندية إلى جانب ضمان تاهل أكثر من نادي عن كل محافظة.

ويشارك فى الدور التمهيدي الأول غداً 203 نادي من بينهم 58 نادي قسم رابع و 145 قسم ثالث، على أن يحضر مراسم القرعة غداً من اتحاد الكرة جمال محمد على نائب رئيس اتحاد الكرة.