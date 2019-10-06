شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف موقف عمرو السولية من الانضمام للمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُجرى عمرو السولية لاعب وسط الأهلى أشعة رنين مغناطيسى، لتحديد درجة الإصابة التى تعرض لها فى مباراة أسوان والتى حسمها الفريق الأحمر بخماسية مقابل هدف واحد، والتى جاءت ضمن مباريات الجولة الثالثة لبطولة الدورى العام.

وتحسم نتيجة الأشعة التى سيجريها اللاعب موقفه من مباراة القمة بين فريقه الأهلى والزمالك المقرر إقامتها يوم 19 أكتوبر الجارى فى بطولة الدورى العام، وكان السولية قد أصيب بكدمة قوية استدعت خروجه من الملعب فى الشوط الثانى من مباراة أسوان التى فاز بها الفريق بخمسة أهداف مقابل هدف.

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وكان حسام البدرى مدرب المنتخب، أعلن قائمة المنتخب لمواجهة بتسوانا الودية، وتضمنت القائمة وجود عمرو السولية .

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