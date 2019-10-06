شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يلغى الراحة فى الأهلى والفريق يواصل تدريباته الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلى، استمرار التدريبات اليوم الأحد بدون راحة عقب الفوز على فريق أسوان في الجولة الثالثة من بطولة الدوري، رغم اتخاذه قراراًُ بمنح اللاعبين إجازة لمدة يومين قبل أن يتم إلغاء القرار.

وقرر الجهاز الفني للأهلى بقيادة السويسري رينيه فايلر ترحيل إجازة الفريق لنهاية الأسبوع لتصبح يومي الجمعة والسبت القادمين بدلاً من اليوم الأحد وغداً الاثنين.

ويواصل الأهلى تدريباته بدون راحة، حيث يقام المران في الخامسة مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وتغلب الفريق قد تغلب على نظيره فريق أسوان بخمسة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم عصر أمس على استاد أسوان.

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ويستعد الأهلى لمواجهة الزمالك المقرر اقامتها يوم 19 أكتوبر الجاري والتي تأتى ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري العام.

حقق فريق الأهلى انتصارًا كبيرًا بالفوز بخمسة أهداف مقابل هدف على فريق أسوان، بملعب الأخير، ضمن مواجهات الجولة الثالثة لبطولة الدورى الممتاز، حيث سجل خماسية الأهلى، حسين الشحات، أجاى، حمدى فتحى ومحمد مجدى قفشة ورمضان صبحى فيما سجل أوميد أوكرى لأسوان، وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلى إلى 9 نقاط جمعهم من 3 تنتصارات ويستعيد المارد الأحمر قمة الدورى فيما يتوقف رصيد اسوان عند نقطة واحدة ويبقى فى المركز السادس عشر.