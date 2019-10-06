شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى متصدر .. تعرف على ترتيب جدول الدورى قبل مباريات اليوم الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستأنف اليوم مباريات الجولة الثالثة من مباريات الدورى المصرى، حيث تقام 4 لقاءات، أبرزها الزمالك مع أف سى و بيراميدز مع طلائع الجيش. مباريات اليوم الأحد مباريات اليوم الأحد يلتقى اليوم فريق الجونة مع نظيره مصر المقاصة ، فى الثالثة من مساء اليوم، كما يلتقى حرس الحدود مع طنطا ، وطلائع الجيش فيواجه بيراميدز وذلك فى الخامسة والنصف مساء اليوم، كما يلتقى الزمالك مع اف سى فى الثامنة مساء. جدول ترتيب الدوري Advertisements جدول ترتيب الدورى يتصدر الأهلى ترتيب فرق الدورى ، فى المركز الأول برصيد 9 نقاط بعد أن خاض 3 مباريات محققا العلامة الكاملة ، ويليه فى مركز الوصافة المقاولون العرب برصيد 7 نقاط ، بالفوز فى مبارتان ، و التعادل فى واحدة ، و فى المركز الثالث يأتى بيراميدز بعد أن خاض مبارتين فقط ، ولديه 6 نقاط ، مسجلا 6 أهداف ، وفى المركز الرابع الزمالك برصيد 6 نقاط جمعها من مبارتين مسجلا هدفان بواقع هدف فى كل مباراة. الترتيب المتوقع لجدول الدورى بعد مباريات اليوم الترتيب المتوقع لجدول الدورى بعد مباريات اليوم وحالة فوز بيراميدز على الجيش يقفز للمركز الثانى ، و تغلب الزمالك على اف سى يرتفع رصيده الى 9 نقاط ، ليكون ثالثا ، بينما يعود المقاولون للمركز الرابع فى جدول ترتيب الفرق

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