إصابة محمد صلاح بكدمة فى "الأنكل" مع ليفربول تبعده أسبوعًا عن الملاعب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب لإصابة بكدمة فى الأنكل عقب مشاركته أمس أمام فريق ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي. اصابة محمد صلاح اصابة محمد صلاح خطفت إصابة محمد صلاح لاعب منتخب مصر ونادى ليفربول الأضواء من فوزه فريقه الثامن على التوالى بمسابقة الدورى الانجليزى أمام ليستر سيتى بنتيجة 2 – 1 فى المباراة التى جمعتهما بملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة "البريميرليج"، حيث أصيب محمد صلاح فى الدقائق الأخيرة من عمر مباراة ليفربول وليستر سيتى ، على أثر تدخل عنيف من البديل حمزة تشودري، لاعب ليستر سيتي، لم يستطع بعدها إكمال المباراة، ليشارك لالانا بدلاً منه. Advertisements صلاح يغيب إسبوع عن الملاعب صلاح يغيب إسبوع عن الملاعب كشف مصدر مقرب من محمد صلاح أن اللاعب سيغيب عن الملاعب لمدة أسبوع يعود بعدها للتدريبات بشكل طبيعي مع فريقه ليفربول. حصل محمد صلاح على راحة من معسكر منتخب مصر الحالي الذى ينطلق غداً الإثنين استعدادًا لودية بتسوانا المقرر لها 14 أكتوبر الجاري فى إطار الإعداد للتصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2021 ، بعد الإتفاق مع الجهاز الفني بقيادة حسام البدري.

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