شكرا لقرائتكم خبر عن "ظهير" الأهلي يتحدث عن رحلة "جمع النقاط" والانضمام للمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى أيمن أشرف، لاعب الأهلي سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب فريق أسوان في الجولة الثالثة من بطولة الدوري، لافتا إلى أنها كانت مواجهة صعبة نتيجة إقامتها في درجة حرارة مرتفعة.

وفاز الأهلى على أسوان أمس السبت، بخمسة أهداف مقابل هدف في الجولة الثالثة للدوري الممتاز.

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وأوضح أن كل نقطة يجمعها الفريق مهمة للغاية في مشوار الحفاظ على لقب الدوري، واستمرار اللاعبين في تسجيل الأهداف حتى اللحظات الأخيرة يعكس تعليمات الجهاز الفني لتحقيق أفضل النتائج والفوز بالبطولات.

وأضاف أن وجود خيارات عديدة من اللاعبين الجاهزين ووجود أكثر من لاعب يجيد اللعب في أكثر من مركز أمر إيجابي للغاية يصب في صالح الفريق، ويساهم في استمرار الانتصارات وهي أهم أولويات الجميع داخل الفريق.

وأعرب عن سعادته لاستدعائه لمعسكر المنتخب الوطني موجها الشكر للجهاز الفني على ثقته في قدراته خلال هذه المرحلة، وتمنى أن يكون جميع اللاعبين في أفضل حالة خلال المعسكر.