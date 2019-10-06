شكرا لقرائتكم خبر عن 150 ألف جنيه راتب بركات فى المنتخب ويتحمل الضرائب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحصل محمد بركات مدير منتخب مصر الحالي ونجم الأهلي السابق على مبلغ 150 ألف جنيه شهريا نظير توليه مهمة المنصب الجديد فى جهاز الفراعنة.
وعلم " الخليج 365 " أن بركات يصل راتبه على 150 ألف جنيه على أن يتحمل بركات نسبة الضرائب ليصل إجمالي راتبه بعد خصم الضرائب إلى 125 ألف جنيه.
أعلن الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة حسام البدرى المدير الفنى قائمة اللاعبين المختارين للانضمام إلى صفوف المنتخب فى معسكره الذى يبدأ غداً الاثنين ، ويستمر حتى لقاء بتسوانا الودى المحدد له 14 أكتوبر الحالى، وضمت القائمة الرباعى المحترف فى أوروبا محمد الننى وأحمد حجازى ومحمود حسن تريزيجية وأحمد حسن كوكا و محمد الشناوى ومحمد عوّاد ومحمد بسام ورجب بكار وأحمد فتحى ومحمود علاء وباهر المحمدى وأيمن أشرف وعبد الله جمعة ومحمد حمدى وطارق حامد وعمرو السولية وحمدى فتحى وعبد الله السعيد ومحمد مجدى أفشة وحسين الشحات وعمر جابر وحسام حسن وعمر السعيد.
كانت هذه تفاصيل خبر 150 ألف جنيه راتب بركات فى المنتخب ويتحمل الضرائب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.