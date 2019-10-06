شكرا لقرائتكم خبر عن 150 ألف جنيه راتب بركات فى المنتخب ويتحمل الضرائب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحصل محمد بركات مدير منتخب مصر الحالي ونجم الأهلي السابق على مبلغ 150 ألف جنيه شهريا نظير توليه مهمة المنصب الجديد فى جهاز الفراعنة.

وعلم " الخليج 365 " أن بركات يصل راتبه على 150 ألف جنيه على أن يتحمل بركات نسبة الضرائب ليصل إجمالي راتبه بعد خصم الضرائب إلى 125 ألف جنيه.

أعلن الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة حسام البدرى المدير الفنى قائمة اللاعبين المختارين للانضمام إلى صفوف المنتخب فى معسكره الذى يبدأ غداً الاثنين ، ويستمر حتى لقاء بتسوانا الودى المحدد له 14 أكتوبر الحالى، وضمت القائمة الرباعى المحترف فى أوروبا محمد الننى وأحمد حجازى ومحمود حسن تريزيجية وأحمد حسن كوكا و محمد الشناوى ومحمد عوّاد ومحمد بسام ورجب بكار وأحمد فتحى ومحمود علاء وباهر المحمدى وأيمن أشرف وعبد الله جمعة ومحمد حمدى وطارق حامد وعمرو السولية وحمدى فتحى وعبد الله السعيد ومحمد مجدى أفشة وحسين الشحات وعمر جابر وحسام حسن وعمر السعيد.