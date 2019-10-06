خاص.. محامي نيمار يرد على مرتضى منصور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

صرح الإسباني خوان دي ديوس كريسبو، المحامي الذي تولى إدارة عملية انتقال نيمار دا سيلفا من برشلونة لباريس سان جيرمان، بأن جينيراسيون فوت السنغالي لم يتواصلوا معه للعمل معهم في المسائل المتعلقة بمباراة دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك.

وقال كريسبو في تصريحات مقتضبة لـ"الخليج 365" اليوم الأحد: "جينيراسيون فوت لم يتواصلوا معي من الأساس"، وذلك ردًا على ما إذا كان سيتولي إدارة ملف الفريق السنغالي، في المحكمة الرياضية الدولية.

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وأتت تصريحات المحامي الإسباني بعدما صرح مرتضى منصور رئيس الزمالك أن ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان "يشارك في مؤامرة قطرية علىّ وعلى نادي الزمالك"، لإبعاد النادي عن المشاركة في دوري أبطال أفريقيا. (طالع التصريحات)

يشار إلى أن كريسبو سبق له العمل مع الزمالك في القضايا الخاصة بلاعبي النادي القدامى بعدما طالبوا بمستحقاتهم من خلال الاتحاد الدولي والمحكمة الرياضية الدولية.

وحصل الزمالك على خطاب من الاتحاد الأفريقي بتأجيل مباراة جينيراسيون فوت في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا ونقلها للإسكندرية لكن الفريق السنغالي رفض التنفيذ، ومن المنتظر أن تحسم لجنة مسابقات الأندية بالاتحاد الأفريقي موقفها من اللقاء خلال اجتماع الثلاثاء المقبل.