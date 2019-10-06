إنجاز أرسنال وتحدي الـ100 نقطة.. 4 أهداف أمام ليفربول في موسمه "الاستثنائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

بـ24 نقطة، يتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مرور 8 جولات من عمر البطولة حقق فيها الريدز الفوز في جميع مبارياته ليصبح سابع فريق إنجليزي في التاريخ يربح جميع مبارياته الثماني الأولى، ليعادل رقم سابق حققه في موسم 1990/1991.

سبق ليفربول كل من إيفرتون (موسم 1894/95)، شيفيلد يونايتد (موسم 1903/04)، توتنهام (موسم 1960/61)، مانشستر يونايتد (1985/86)، ليفربول (موسم 1990/91)، تشيلسي (موسم 2005/06).

انطلاقة ليفربول هذا الموسم تُنذر بموسم تنافسي قوي قد ينتهي بتتويج الفريق الإنجليزي ببطولة الدوري الغائبة منذ موسم 1989/1990 حيث كان آخر تتويج للريدز ببطولة بريميرليج.

مع بداية الموسم فقد مانشستر سيتي -حامل اللقب- 5 نقاط في مستهل مشواره بالبطولة ليمنح ليفربول مقعد القمة مبكرًا لتشتعل المنافسة بين الفريقين للموسم الثاني على التوالي.

توافر البدائل المميزة أنقذ موسم ليفربول منذ بدايته، فالفريق الإنجليزي فقد خدمات حارسه الأساسي أليسون بيكر الذي تعرض للإصابة خلال مباراة الجولة الأولى أمام نوريتش سيتي إلا أن أدريان كان بديل مثالي للحارس البرازيلي الذي اقتربت عودته قبل مباراة مانشستر يونايتد.

ليفربول أمامه عدة تحديات خلال الموسم الحالي في بطولة الدوري بالتزامن مع المستويات الرائعة والثابتة التي يقدمها الفريق هي:

إنجاز أرسنال

خلال موسم 2003/2004، حقق فريق أرسنال موسمًا استثنائيًا قدم خلاله كرة ممتعة وسيطر على مجريات الدوري الإنجليزي كما حطم آمال كبار أندية أوروبا وحافظ على سجله خالي من الهزائم حتى الجولة الأخيرة تحت قيادة الفرنسي آرسين فينجر.

منافس آرسنال في ذلك الموسم كان تشيلسي، إلا أن فارق الـ11 نقطة منح الجانرز أريحية كبيرة في البطولة ومكنه من التربع على قمة جدول الترتيب مبكرًا.

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الإنجاز لم يكن في فارق النقاط أو عدد مرات الفوز، بل كان في نجاح كتيبة فينجر في المحافظة على سجل الفريق دون هزيمة.

فاز لاعبو آرسنال في 26 مباراة وتعادلا في 12 من أصل 38 لقاء هي عدد جولات البطولة، وتمكن لاعبوه من تسجيل 73 هدفًا كأقوى خط هجوم في الموسم، كما دخل مرماه 26 هدفًا فقط كأقوى خط دفاع في البطولة.

تحدي الـ100 نقطة

خلال موسم 2017/2018 حقق مانشستر سيتي بطولة الدوري الإنجليزي بإنجاز لم يتحقق من قبل حيث وصل الفريق السماوي للنقطة الـ100 بعدما فاز في 32 مباراة ، تعادل في أربعة وخسر مباراتين فقط، سجل لاعبوه 106 هدف كأقوى خط هجوم، ودخل مرماه 27 هدف كأقوى خط دفاع في البطولة.

منافس مانشستر سيتي في ذلك الموسم كان مانشستر يونايتد، إلا أن الفارق اتسع بينهما إلى 19 نقطة ليحقق السيتزنز الفوز بالبطولة بأريحية كبيرة قبل ختام منافسات البطولة بخمس جولات.

رقم تشيلسي

خلال موسم 2005/2006 حقق تشيلسي 9 انتصارات متتتالية في بطولة الدوري الإنجليزي ليحصد 27 نقطة قبل التعادل أمام إيفرتون بالجولة العاشرة.

ليفربول على بُعد مباراة واحدة لمعادلة رقم تشيلسي، ففي حالة فوزه على مانشستر يونايتد في مباراة الجولة التاسعة، أو التفوق عليه إذا فاز على توتنهام في مباراة الجولة العاشرة.

معادلة الفيلسوف

خلال موسم 2017/2018 حقق مانشستر سيتي تحت قيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا الفوز في 18 مباراة متتالية بدأت من الجولة الثالثة وحتى العشرين قبل التعادل السلبي أمام كريستال بالاس.

الريدز فاز في 17 مباراة متتالية (9 نهاية الموسم الماضي و 8 ببداية الموسم الحالي)، ما يعني أن كتيبة يورجن كلوب ستعادل رقم الفريق السماوي إذا فازت على مانشستر يونايتد الجولة المقبلة.