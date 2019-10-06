بالصور.. كيف سخر رواد الإنترنت من خماسية الأهلي قبل القمة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

سخر رواد الإنترنت من انتصارات الأهلي المتتالية ببطولة الدوري الممتاز وذلك عقب الفوز على أسوان 5-1 مساء أمس السبت فى الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

وفاز الأهلي على الإنتاج الحربي 4-0 فى الجولة الثانية و5-1 على أسوان قبل مواجهة الزمالك المباراة القادمة ببطولة الدوري وهو ما فتح المجال حول مباراة الـ 6-1 الشهيرة.

وحقق الأهلي 6 انتصارات متتالية مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد للأحمر بواقع انتصارين ببطولة دوري أبطال أفريقيا وفوز على الزمالك فى السوبر وثلاثة انتصارات ببطولة الدوري بأداء رائع وهجوم هو الأقوي وسجل 19 هدف في المباريات الستة وتلقى 3 أهداف فقط.