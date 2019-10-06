مدرب الإسماعيلي: أريد تحقيق لقب مع الدراويش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق:

أبدى الصربي ميودراج يسيتش، المدير الفني للإسماعيلي، سعادته بعد الفوز على وادي دجلة بهدف في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على ملعب بتروسبورت ضمن الجولة الثالثة من الدوري المصري.

وقال ميودراج، في تصريحات خاصة ليلا كورة، إنه يسعى لتقديم أداء جيد مع نتيجة إيجابية لإرضاء الجماهير.

وأضاف: "طموحي كبير مع الدراويش هذا الموسم، وأسعى لتحقيق لقب للفريق في البطولات التي نشارك فيها".

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وعلق الصربي على قرعة البطولة العربية قائلا: "لم أعرف مستوى الفرق التي سأوجاهها، وطلبت إحضار مباريات لهم لرصد نقاط القوة والضعف بهم".

وكانت قرعة دور الـ16 للبطولة العربية (كأس محمد السادس للأندية الأبطال 2019-20) وضعت الإسماعيلي في مواجهة الجزيرة الإماراتي.

الجدير بالذكر أن الإسماعيلي تعاقد مع ميودراج في بداية الموسم الحالي.