عمرو أديب: لو استمر فايلر مع الأهلي بهذا الأداء سيظل الزمالك مركز تاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد الإعلامي الزملكاوي عمرو أديب أن استمرار ظهور المدير الفني السويسري رينيه فايلر بهذا الأداء الجيد مع الأهلي سيمنع الزمالك من التتويج بلقب الدوري المصري مرة أخرى.

وكتب أديب في تغريدة عبر حسابه على تويتر مازحًا: "هو مدرب الأهلي ده مش ممكن نبعتله جامايكا أو نحاول نقنعه يرجع يقعد جنب أهله لأن العيلة أهم من الفلوس والكرة وكده".

وأضاف، صباح اليوم الأحد: "الأهلي لو كمل كده مش هناخد الدوري تاني، وهنفضل في المركز التاني".

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ومن المقرر أن يلتقي الأهلي والزمالك في قمة الجولة الرابعة للدوري يوم 19 أكتوبر الجاري.

يذكر أن فايلر قاد الأهلي لحصد لقب السوبر أمام الزمالك، قبل تحقيق ثلاث انتصارات في أول ثلاث جولات بالدوري ليتصدر الترتيب بالعلامة الكاملة بعد فوزه على سموحة (1-0) والإنتاج الحربي (4-0) وأسوان (5-1).