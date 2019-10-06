بعد إصابة صلاح.. ليستر سيتي يستعين بالشرطة لحماية حمزة تشودري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تعرض حمزة تشودري، لاعب ليستر سيتي الإنجليزي، للكثير من الإساءات العنصرية من قبل جماهير نادي ليفربول، بعد الإصابة التي تعرض لها نجم الريدز محمد صلاح، بسبب تدخل قوي من لاعب الثعالب.

ليفربول التقى مع ليستر سيتي على ملعب الأنفيلد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وفاز الريدز بهدفين لهدف.

وخلال المباراة تعرض محمد صلاح للإصابة، بعد تدخل عنيف من قبل اللاعب حمزة تشودري ليضطر النجم المصري لمغادرة الملعب ويحل آدم لالانا بدلًا منه.

وعقب المباراة، فوجئت إدارة ليستر سيتي بتعرض حمزة لهتافات عنصرية متعددة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة "تويتر".

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وبحسب ما ذكرته صحيفة ميرور البريطانية فإن إدارة ليستر أصدرت بيانًا ردا على الانتهاكات الموجهة إلى لاعب خط الوسط، والتي أكدت فيها أنها استعانت بالشرطة.

وجاء في البيان: "لقد شعرنا بالذهول من هذه التعليقات، أبلغنا الشرطة، وتواصلنا مع "تويتر".

وأضاف البيان: "السلوك العنصري والتمييز ليس له مكان في كرة القدم أو في المجتمع، وسنسعى لاتخاذ إجراءات صارمة".

جدير بالذكر أن ليفربول حقق الفوز على ليستر سيتي في الدقائق الأخيرة من المباراة بأقدام جيمس ميلنر (ركلة جزاء) ليعزز صدارته لجدول بريميرليج برصيد 24 نقطة من أصل 8 جولات.