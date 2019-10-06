الليلة.. الزمالك يستهدف صدارة الأهلي أمام نادي مصر قبل القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

خطوة واحدة تنتظر الزمالك قبل الدخول في مباراة القمة، وهي مواجهة نادي مصر مساء اليوم، الأحد، بالجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

الزمالك سيستضيف نادي مصر في استاد السلام بثالث مباريات الفريقين من الموسم الجديد للدوري المصري، قبل فترة توقف دولي يعقبها لقاء قمة جديد ضد الأهلي.

استهداف الصدارة

الزمالك يدخل مواجهة نادي مصر وفي رصيده ست نقاط من الفوز على الاتحاد السكندري ومصر المقاصة، ليأتي بعد الأهلي المصدر بتسع نقاط ثم المقاولون الوصيف بسبع نقاط، ولكن كلاهما لعب ثلاث مواجهات.

الزمالك يريد الوصول إلى النقطة التاسعة عن طريق عبور نادي مصر بنجاح، من أجل مقاسمة الصدارة مع الأهلي، قبل أيام قليلة من لقاء القمة المبكر.

خطوة للقمة

لم تقم مباراة القمة في الدوري المصري مبكرًا منذ سنوات طويلة، إلا أن ميلتون سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني للفريق قرر وضع عدد من الأمور في اعتباره استعدادًا لها في لقاء نادي مصر.

ميتشو قرر استبعاد فرجاني ساسي ومحمود علاء من قائمة نادي مصر بسبب وجود تهديد بالإيقاف لكلاهما لتراكم البطاقات الصفراء، ليصبحا جاهزين للتواجد أمام الأهلي.

توقف مُريح

الزمالك سيدخل في فترة راحة بمجرد الانتهاء من مواجهة الجولة الثالثة، في ظل توقف مباريات الدوري للأجندة الدولية، والتي ستكون استعدادية للقاء القمة.

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الزمالك والأهلي سيعودان من فترة التوقف التي تنتهي يوم 14 أكتوبر الجاري، لخوض مباراة القمة يوم 19 من الشهر نفسه بالجولة الرابعة من البطولة المحلية.

مغامرة مصر

لم يحقق نادي مصر أي انتصار في الدوري المصري حتى الآن، بعدما صعد إليه للمرة الأولى في تاريخه، إذ خسر أول لقاء أمام الإنتاج الحربي، ثم تعادل مع الصاعد مجددًا، أسوان، بالجولة الثانية.

نادي مصر يريد أن يكون انتصاره الأول، أو أول أهدافه المسجلة في الدوري المصري على الأقل، في شباك الزمالك، وهو ما سيزيد من إثارة المواجهة.

بطاقة المباراة

الفريقان: الزمالك ونادي مصر.

المناسبة: الجولة الثالثة من الدوري المصري.

المكان: استاد السلام.

الموعد: 08:00م بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة: أون سبورت، تايم سبورتس.