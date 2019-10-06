وزير الشباب و الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية يتابعان أزمة جيانا فاروق

أثارت أزمة لاعبة منتخب مصر الدولى للكاراتيه جيانا فاروق استياء أطراف المنظومة الرياضية بعد ان تسبب مدرب المنتخب هانى قشطة فى خسارتها مباراة نصف النهائى فى الدورى العالمي الذى تستضيفه روسيا خلال الفترة من ٤ الى ٦ أكتوبر، حيث أجرت الشركة الراعية للاعبة اتصالاً بالمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية والذى تواصل مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الذى ابدى اهتماما كبيرا وأكد على دعم البطلة العالمية المصنفة

عالميا و أولمبيا فى المركز الثانى وأنها من البطلات المتوقع لها تحقيق انجاز تاريخى فى أول مشاركة للكاراتيه فى أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ ولابد من الوقوف إلى جانبها لرفع اسم مصر فى أهم محفل رياضى.

ومن جانبه أكد حطب على التنسيق التام مع الاتحاد المصرى للكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى لتجاوز الازمة وحلها وتقديم الدعم الكامل للاعبة لتحقيق حلم الاولمبياد.

كانت البطولة قد شهدت خسارة جيانا فاروق أمام بطلة ايران بعد سوء إدارة مدرب المنتخب هاني قشطة وتقاعسه عن أداء دوره كمدرب ودخوله في جدال لفظى مع باللاعبة مما انعكس بالسلب على نفسية و أداء اللاعبة؛ وهى ليست المرة الاولى حيث قد تسبب من قبل فى خسارة جيانا في الألعاب الافريقية بالمغرب فى أغسطس الماضى نتيجه عدم تدخله في حالات الظلم التحكيمي وتقاعسه عن أداء دوره وتقدمت اللاعبة بشكوى ضده. كانت جيانا قد حققت عدد من الميداليات والانجازات فى الفترة الاخيرة (دون وجود قشطة) كان آخرها ذهبية بطولة سيرياس أيه في شيلي.