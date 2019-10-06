بيراميدز يسعى للحفاظ على قمة الدورى أمام الطلائع

تستكمل اليوم الأحد، مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدورى الممتاز، حيث يستعد طلائع الجيش لمواجهة قوية أمام بيراميدز، على ستاد جهاز الرياضة العسكرى، في الخامسة والنصف مساءً.
يسعى بيراميدز بقيادة مدربه الفرنسى سباستيانديسابر، لمواصلة انتصاراته، للحفاظ على صدارة الدورى التى يستحوذ عليها بفارق الأهداف عن الأهلى والزمالك.
تبدو كفة بيراميدز أقوى فى الفوز باللقاء، خصوصًا أنهمدجج بالنجوم فى مقدمتهم جون أنطوى وأحمد على ومحمد فاروق وإيريك تراورى ونبيل عماد دونجا وأحمد ايمن منصور ومحمد حمدى وعمر جابر ورجب بكار.
فيما يبحث طلائع الجيش عن تحقيق نتيجة إيجابية، لتعديل موقعه في الدوري حيث يحتل المركز الـ 13 بنقطة واحدة.
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