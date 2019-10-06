تشكيل إنتر ميلان المتوقع لمباراة يوفنتوس بالدوري الإيطالي

يبحث فريق إنتر ميلان إلى مواصلة تصدره لبطولة الدوري الإيطالي، حينما يواجه اليوم الأحد نظيره يوفنتوس، على ملعب سان سيرو، في قمة الكاتشيو، بالجولة السابعة للبطولة.

يبحث أنطونيو كونتي المدير الفني للإنتر عن استمرار سلسلة انتصارات الفريق، حيث حقق العلامة الكاملة حتى الأن في الدوري، متصدرًا للمسابقة

بفارق نقطتين عن يوفنتوس.

ويسعى إنتر ميلان كذلك لكسر هيمنة يوفنتوس على لقاءات الفريقين، حيث فشل النيراتزوري من تحقيق الانتصار على البيانكونيري في الدوري الإيطالي منذ الانتصار الذي حققه في سبتمبر 2016.

وبعد ذلك تأرجحت النتائج بين فوز يوفنتوس

أو التعادل، ولكن لم يستطع الإنتر تحقيق الانتصار، وهو ما يجعل مواجهة اليوم لها طابع خاص.

ويغيب عن صفوف إنتر ميلان لاعبه سانشيز بسبب تلقيه بطاقة حمراء في أخر مباريات الفريق.

ومن المتوقع أن يخوض الإنتر المباراة بالتشكيل الآتي:

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حراسة المرمى: هاندانوفيتش

الدفاع: دييجو جودين، ميلان شكرينيار، ستيفان دي فري

الوسط: نيكولو باريلا، ستيفانو سينسي، دانيلو دامبروزيو، مارسيلو بروزوفيتش، كوادوو أسامواه

الهجوم: روميلو لوكاكو، لاوتارو مارتينيز