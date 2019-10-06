مدرب سلة الأهلي: الفريق ما زال لديه الأفضل بالفترة المقبلة

قال أشرف توفيق المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي إن الفريق قدم أداء جيدًا في بداية مشواره ببطولة دوري المرتبط للمحترفين، وحقق الفوز على فرق هيئة

قناة السويس وأصحاب الجياد وسبورتنج خلال الأيام الماضية.

أوضح أن الفريق مازال لديه الأفضل ليقدمه خلال الفترة المقبلة مع زيادة الانسجام بين

اللاعبين وتصاعد المستوى العام للفريق.

أشار توفيق إلى أن الجهاز الفني يعمل بشكل مستمر على رصد أي قصور في كافة المراكز ويقوم بتصحيح الأوضاع في المحاضرات النظرية وفي الملعب بشكل عملي، للوصول إلى أفضل ما يمكن والمنافسة على البطولات.