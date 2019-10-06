منتخب مصر لكرة الصالات يختتم معسكره بالبحرين

اختتم منتخب مصر لكرة الصالات معسكره بالبحرين، بعد خاض مباراتين وديتين، ضمن إستعدادات الفراعنة لخوض منافسات بطولة افريقيا بالمغرب يناير 2020 والمؤهلة لكاس العالم ليتوانيا 2020.

وخاض منتخب الصالات المباراتين الدوليتين الوديتين أمام البحرين، وحقق بالأولى الفوز بهدفين لهدف واحرز هدفي الفراعنة احمد عبد القادر موزة ومحمود شوبير.

فيما حقق الفراعنة الفوز علي البحرين في المباراة الثانية، بأربعة اهداف مقابل هدفين في المباراة التي انتهت منذ لحظات.

افتتح المعتز بالله سامي رباعية منتخب مصر واحرز محمد عبد الحميد كوكي الهدف القاني وسجل طارق حسن الهدف الثالث واختتم الأهداف المعتز بالله بتسجيله للهدف الثاني الشخصي له قبل نهاية المباراة.

ومن المنتظر أن تتوجه بعثة الفراعنة إلى الإمارات

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صباح اليوم، لخوض مباراتين وديتين أمام الإمارات أيام 8 و 9 أكتوبر الجاري، علي ان تعود بعثة المنتخب لارض الوطن يوم 11اكتوبر.

وأكد هشام صالح المدير الفني للمنتخب ان الفريق استفاد بشكل كبير من معسكر البحرين وان منتخب مصر قدم اداء قوي في المباراتين واهدر لاعبيه فرصا عديدة بالاضافة لتالق حارس مرمي البحرين الغير عادي.

واشار الي انه يسعي لتجربة عدد من اللاعبين الجدد والشباب من اجل عملية احلال وتجديد لصفوف المنتخب مشيدا باداء معظم اللاعبين في المباراة.

و اشادت الدكتور سحر عبدالحق عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري

لكرة القدم ورئيس بعثة منتخب الصالات بالاستقبال الحافل من المسئولين باتحاد الكرة البحريني الممثل في عارف المناعي عضو اللاتحاد البحريني و المشرف علي كره الصالات والشاطئيه الذي قام بتقديم كل السبل لانجاح المبارياتين و اشادت بمجهودات السفارة المصرية ونائب السفير المستشار احمد خفاجي وان السفارة لم تترك بعثة المنتخب لحظة وعملوا علي راحة البعثة وقاموا كل سبل الراحة والمساعدة.

كما اكدت علي مجهودات الاستاذ سيد مسعود رئيس الجالية المصرية بالبحرين والذي حرص علي احضار الجماهير المصرية وتشجيع المنتخب بالاضافة الي وقوفه بجوار البعثة وتزليل كل الصعوبات التي واجهت المنتخب.

يترأس بعثة منتخب مصر الدكتورة سحر عبدالحق عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري

لكرة القدم والمشرف علي منتخب كرة الصالات ويضم الجهاز الفني المعاون لهشام صالح ، نادر رشاد مدرب عام ومصطفي لطفي مدير المنتخب وعادل الحداد طبيب وهاني درويش اخصائي علاج طبيعي