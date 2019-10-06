موعد مباراة برشلونة وإشبيلية بالدوري الإسباني.. والقنوات الناقلة

يستعد برشلونة اليوم الأحد لمواجهة صعبة وقوية أمام إشبيلية، على ملعب الكامب نو، في ختام مباريات الأسبوع الثامن من الدوري الإسباني "الليجا".

ويحتل برشلونة المركز الرابع في ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 13 نقطة، ويبحث حامل اللقب عن تحقيق الفوز على إشبيلية من أجل القفز نحو المركز الثاني، والمنافسة من أجل الحفاظ على الدوري للموسم الثالث على التوالي.

ويدخل برشلونة المباراة منتشيًا بعد فوزه يوم الأربعاء الماضي على إنتر ميلان، في دوري أبطال أوروبا، في مباراة أعاد فيها البلوجرانا

بعض من ثقة الجماهير بالفريق.

وعلى الجانب الأخر، فإن فريق إشبيلية كان يتصدر الدوري في الأسابيع الأولى، إلا إنه فقدها واحتل المركز السادس برصيد 13، بعد سقوطه في جولتين متتاليتين بفخ الهزيمة أمام ريال مدريد وإيبار، قبل أن يتمكن من استعادة توازنه في الجولة الماضية بالفوز على ريال سوسييداد.

ويبحث إشبيلية عن الفوز من أجل الدخول إلى المربع الذهبي، محاولًا استغلال عدم ثبات مستوى

برشلونة في الفترة الأخيرة بالليجا، وهو الأمر الذي ظهر واضحًا بتلقي الفريق الكتالوني هزيمتين على الرغم من خوضه 7 جولات فقط.

وشهدت أخر لقاءات برشلونة وإشبيلية بالليجا، تفوق واضح للفريق الكتالوني الذي حقق الفوز في مباراتي الموسم الماضي، ففاز في الجولة الأولى بنتيجة 4-2، وبالجولة الثانية بنتيجة 6-1، بينما فوق إشبيلية في كأس ملك إسبانيا وتمكن من إقصاء البلوجرانا من ربع النهائي.

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موعد مباراة برشلونة وإشبيلية :

تنطلق مباراة برشلونة وإشبيلية في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة،

والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة،

والحادية عشرة بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وإشبيلية :

تذاع المباراة بشكل مباشر عبر قناة beIN SPORTS HD 3 بتعليق رءوف خليف.