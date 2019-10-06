أيمن أشرف: وفرة اللاعبين في كل مركز يصب في مصلحة الأهلي

عبر أيمن أشرف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب فريق أسوان في الجولة الثالثة من بطولة الدوري، لافتًا إلى أنها كانت مواجهة صعبة نتيجة إقامتها في درجة حرارة مرتفعة.

أوضح أن كل نقطة يجمعها

الفريق مهمة للغاية في مشوار الحفاظ على لقب الدوري، واستمرار اللاعبين في تسجيل الأهداف حتى اللحظات الأخيرة يعكس تعليمات الجهاز الفني لتحقيق أفضل النتائج والفوز بالبطولات.

أضاف أن وجود خيارات عديدة من اللاعبين الجاهزين

ووجود أكثر من لاعب يجيد اللعب في أكثر من مركز أمر إيجابي للغاية يصب في صالح الفريق، ويساهم في استمرار الانتصارات وهي أهم أولويات الجميع داخل الفريق.

أعرب عن سعادته لاستدعائه لمعسكر المنتخب الوطني موجها الشكر للجهاز الفني على ثقته في قدراته خلال هذه المرحلة، وتمنى أن يكون جميع اللاعبين في أفضل حالة خلال المعسكر.