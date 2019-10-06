أشعة لعمرو السولية لتحديد مدى إصابته

قال الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن عمرو السولية، لاعب وسط الفريق، سيجري أشعة رنين مغناطيسي؛ لتحديد درجة الإصابة التي تعرض لها في مباراةأسوان.
أوضح، أن الفحص المبدئي كشف عن تعرضه لجزع في الكاحل؛ نتيجة الكدمة القوية التي تعرض لها خلال اللقاء.
وأشار إلى أن اللاعب سيقومبعرض نتيجة الأشعة والتقرير الطبي الخاص بإصابته على الجهاز الفني والطبي للمنتخب الوطني بعد استدعائه للمعسكر المقبل.
كان السولية أصيب بكدمة قوية استدعت خروجه من الملعب في الشوط الثاني من مباراة أسوان التي فاز بها الفريق بخمسة أهداف مقابل هدف.
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