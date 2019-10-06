رياضة | 19 لاعبا في قائمة إف سي مصر لمواجهة الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 19 لاعبا في قائمة إف سي مصر لمواجهة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق في الثامنة من مساء اليوم الأحد، مباراة الزمالك مع إف سي مصر، على ملعب السلام، بالأسبوع الثالث للدوري المصري الممتاز.

واختار عبد الناصر محمد، المدير الفني لفريق إف سي مصر، 19 لاعبًا لمعسكر المباراة وهم : وليد توفيق وسعيد فتحي وأحمد سعيد أوكا وأحمد عبد الموجود، وطه عادل ومحمود شبانة وعلاء عطا وأحمد علي كالوشا وهشام عبد الحميد ومحمود توبة وإسلام صالح ومؤمن ابراهيم ومحمد جمال تريكة وأحمد الصعيدي ومصطفى سلطان وأحمد الشيخ ورضا الويشي وعمر حبشي وإيجور.

ويغيب عن صفوف نادي مصر عصام ثروت، ومحمد نصر، وشريف أشرف، وميلاد، وعبد الرحمن جندية، ورمزي خالد ومحمود اسماعيل رامبو، وويلس، ورامز زيدان، وأحمد محسن، وكليف.

قائمة الزمالك

كشف الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك، عن قائمة فريقه التي ستخوض مواجهة اليوم أمام إف سي مصر، في الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري 2019-2020.

Advertisements

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد أبو جبل - محمد صبحي .

خط الدفاع : حمدي النقاز - محمد عبد السلام - محمود حمدي الونش - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي - حازم إمام- أحمد عيد .

خط الوسط : أحمد سيد زيزو - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي - محمد أونجم - إسلام جابر - كريم بامبو - إمام عاشور .

خط الهجوم : خالد بو طيب - عمر السعيد - مصطفي محمد.

ويغيب عن الزمالك في مباراة اليوم كل من محمود علاء وفرجاني ساسي وشيكابالا ومحمد عبدالغني.