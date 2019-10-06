رياضة | نجم ريال مدريد مهدد بالغياب أمام برشلونة في الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد مهدد بالغياب أمام برشلونة في الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه نادي ريال مدريد أزمة قبل مباراة الكلاسيكو يوم 26 من شهر أكتوبر أمام برشلونة باحتمالية غياب كارلوس كاسيميرو لاعب الوسط.

ويبدو كاسيميرو مهددًا بالغياب عن الكلاسيكو لتراكم البطاقات الصفراء، بعدما تلقّى أربعة صفراوات خلال الجولات الثمانية الأولى من الليجا وفي حالة حصوله على بطاقة خامسة خلال المواجهة القادمة أمام ريال مايوركا، فإن اللاعب سيغيب بشكل رسمي عن الكلاسيكو.

وأشهر حكم لقاء ريال مدريد وغرناطة بالشوط الأول أمس السبت بطاقة صفراء بوجه اللاعب، هي الرابعة هذا الموسم، وكاد يتعرض للطرد في أحداث الشوط الثاني.