رياضة | منتخب مصر يسقط للمرة الثالثة في مونديال الكرة الطائرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب مصر يسقط للمرة الثالثة في مونديال الكرة الطائرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط منتخب مصر للكرة الطائرة للمرة الثالثة في كأس العالم المقامة باليابان بعد الخسارة من روسيا بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

وفازت روسيا بالشوط الأول بنتيجة 19-25 قبل أن يعادل منتخب مصر النتيجة 21-25 ولكن فازت روسيا بشوطين متتاليين 25-19 و 25-21.

وتجمد رصيد منتخب مصر عند 7 نقاط ليهبط إلى المركز السادس من أصل 12 منتخبًا مشاركا بعد مرور 5 جولات.

جدول مباريات منتخب مصر في المونديال

مصر × إيطاليا (5:30 صباح الأربعاء 9 أكتوبر)

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مصر × بولندا (5:30 صباح الخميس 10 أكتوبر)

مصر × اليابان (12:20 ظهر الجمعة 11 أكتوبر)

مصر × تونس (10 صباح الأحد 13 أكتوبر)

مصر × الأرجنتين (7 صباح الاثنين 14 أكتوبر)

مصر × أمريكا (4 فجر الثلاثاء 15 أكتوبر)