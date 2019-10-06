رياضة | ليفربول يختبر محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول يختبر محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخضع محمد صلاح نجم نادي ليفربول لاختبار طبي اليوم لتحديد حجم الإصابة التي تعرض لها في مباراة ليستر سيتي التي انتهت بفوز الريدز 2-1 في الجولة الثامنة من الدوري المصري.

وأصيب محمد صلاح في الدقائق الأخيرة في مباراة ليفربول وليستر سيتي إثر تدخل عنيف من البديل حمزة تشودري ليخر صلاح ويشارك آدم لالانا بدلاً منه.

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وقال يورجن كلوب: "لا أفهم لماذا قام لاعب ليستر سيتي بذلك التصرف لقد كان متهورا جداً.. محمد صلاح تخطي المدافع بشكل جيد وكان بعيدا عنه لكن اللاعب تعمد إيذاءه بتلك الطريقة الغريبة والعنيفة.. أعتقد أنه يستحق الطرد".

وتعرض حمزة تشودري لهجوم عنصري من جماهير ليفربول بدعوى أنه تعمد إيذاء محمد صلاح لكن ليستر سيتي استنجد ببلاغ في الشرطة ضد الهجوم على لاعبه.