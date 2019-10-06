رياضة | تعليق ساخر من عمرو أديب على تكتيك رينيه فايلر: "مش هناخد الدوري"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق ساخر من عمرو أديب على تكتيك رينيه فايلر: "مش هناخد الدوري" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الإعلامي عمرو أديب على مستوى رينيه فايلر المدير الفني الجديد لنادي الأهلي بعد نجاحه في تطوير مستوى الفريق مؤكدًا أنه يؤثر على حظوظ الزمالك في المنافسة على لقب الدوري المصري.

وقال عمرو أديب عبر حسابه على تويتر: "هو مدرب الاهلى ده مش ممكن نبعتلوا جاميكا او نحاول نقنعه يرجع يقعد جنب اهله لان العيله اهم من الفلوس والكوره وكده. الاهلى حد تانى ولو كمل كده مش حناخد الدوري تانى وحنفضل في المركز التاني".

رينيه فايلر على خطى جوزيه

اكتسح فريق الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر نظيره فريق أسوان بنتيجة 5 – 1 في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2019 – 2020.