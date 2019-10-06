رياضة | ضربة قاضية لبرشلونة قبل مباراة الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضربة قاضية لبرشلونة قبل مباراة الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح الإسباني جيراد بيكيه لاعب فريق برشلونة مهددًأ بالغياب عن مباراة فريقه أمام ريال مدريد في كلاسيكو الأرض بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ويواجه برشلونة غريمه التقليدي ريال مدريد في كلاسيكو الأرض على ملعب "الكامب نو" يوم 26 من شهر أكتوبر الجاري بقمة الجولة العاشرة من الليجا.

ويملك بيكيه في حوزته 4 بطاقات صفراء، وفي حالة حصوله اليوم أمام إشبيلية أي بطاقة صفراء أخرى سوف يغيب عن زيارة إيبار، وسيكون جاهزا للكلاسيكو، ولكن إذا حصل على البطاقة الصفراء الخامسة في إيبوروا سوف يغيب عن استقبال ريال مدريد.

ويواجه برشلونة ضيفه إشبيلية مساء اليوم الأحد في إطار مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني "الليجا".