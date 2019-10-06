رياضة | صراع نجوم العالم فى سيف المبارزة لرواد السلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صراع نجوم العالم فى سيف المبارزة لرواد السلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تشهد منافسات بطولة العالم لرواد السلاح المقامة حاليا بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة فى يومها الثانى صراعا شرسا بين نجوم اللعبة بمسابقة سيف المبارزة.
وتقام اليوم منافسات فوق 50 و 60 عاما للرجال وفرق السيدات .
ويمثل مصر فى منافسات اليوم كل من خالد كابش وحسام الشربينى 50 عاما ومحمد شعبان 60 عاما .
يذكر أن البطولة يشارك فيها 46 دولة يمثلهم اكثر من 700 لاعب لاعبة من مختلف انحاء العالم وتقام للمرة الاولى فى قارة افريقيا .