كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| بطولة العالم لكرة قدم الغولف في النمسا

اليوم لم يعد على محبي لعبتي الغولف وكرة القدم الاختيار بين اللعبتين فقد أصبح بالإمكان لعب الرياضتين في آن واحد.

فوتغولف أو غولف كرة القدم هي كرة قدم يتم لعبها في ملاعب الغولف، وهي واحدة من أسرع الرياضات نمواً في جميع أنحاء العالم.

في النمسا أقيمت الشهر الماضي بطولة العالم للعبة تحت مسمى كأس الماس، حيث استمرت لثلاثة أيام من 19 إلى 22 أيلول/ سبتمبر 2019 في ملعب في سالزبورغ يحوي 18 حفرة.

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وشارك لاعبون كبار، من جميع أنحاء العالم، بالبطولة التي فاز بها عن فئة الرجال السويسري فينسنت هوبر، وفازت بها عن فئة النساء ريبيكا ريزنا، في حين كان لقب فئة كبار السن من نصيب جورجي بودوسيل، بحسب موقع يورو نيوز.