شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: أثق في عدالة فاطمة سامورا.. وهذا دور «الخليفي» في الأزمة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، أنه يثق في عدالة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، وفي السنغالية فاطمة ساموار سكرتير عام الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، مشيرًا إلى أنها لن تبيع سمعتها الدولية من أجل مباراة.

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وأضاف «منصور» خلال مداخلة تليفونية لبرنامج «الزمالك اليوم»: «ثقتنا في الاتحاد الأفريقي بلا حدود، وأثق في فاطمة سامورا كل الثقة، لا أعتقد أنها ستبيع سمعتها من أجل مباراة.. العالم أصبح قرية صغيرة وكل من يخطئ يحاسب، مثل رئيس فيفا السابق وبلاتيني».

وأشار رئيس الزمالك، إلى أن محامي اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان، هو الذي يتولى قضية نادي جينيراسيون السنغالي، مشددًا على تواجد هذا المحامي في القضية يؤكد كلامه عن وجود مؤامرة من ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، وممدوح عباس وهاني العتال ضد الزمالك.