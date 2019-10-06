شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يعلن انتهاء أزمة «جنش» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن أزمة محمود عبدالرحيم «جنش» حارس مرمى الفريق الأبيض انتهت.
وأوضح مرتضى منصور في مداخلة تليفونية لبرنامج «الزمالك اليوم»، أن اللاعب ووكيله اتصلا به للاعتذار له عما بدر منه من خطأ خلال اليومين الماضيين بعد أزمته مع أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة، بسبب مستحقات الحارس المالية، مشيرا إلى أن الحارس سيحضر إلى النادى اليوم في تمام الساعة الرابعة مع وكيله لتسوية الأمور.
وأضاف رئيس الزمالك، أنه يعامل «جنش» مثل أولاده، مؤكدًا أن التأخر في دفع مستحقاته بسبب رغبته في زيادة عقد الحارس.
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