شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تطورات إصابة محمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يجري النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، أشعة، اليوم الأحد، على كاحله لتبين حجم إصابته التي تعرض لها، أمس، أثناء مباراة فريقه أمام ليستر سيتي.

وكان «صلاح» قد تعرض للإصابة بعد تدخل عنيف من لاعب وسط ليستر سيتي حمزة تشودري، اضطر مدربه يورجن كلوب لإخراجه في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني وإدخال آدم لالانا.

وحسب موقع «90Min»، فسيجري اللاعب الأشعة اليوم لتبين مدى الإصابة التي تعرض لها لتحديد مدة غيابه عن الملاعب إذا تطلب الأمر ذلك.