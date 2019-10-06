شكرا لقرائتكم خبر عن «فايلر»: جميع لاعبي الأهلي مهمين.. والأداء داخل الملعب هو معيار المشاركة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعرب السويسري رينيه، فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز أمس، على أسوان بخماسية مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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وقال «فايلر» في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي:«سجلنا 5 أهداف وهو أمر رائع للغاية، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي خضنا فيها المباراة الممثلة في سوء أرضية الملعب وارتفاع درجات الحرارة».

وأوضح أن الجهاز الفني يتطلع لتجهيز جميع اللاعبين المسجلين في القائمة ولا يوجد مجموعة مفضلة أو مميزة بعينها عن غيرها، مؤكدًا أن الأداء داخل الملعب يبقى المعيار الرئيسي لمسألة المشاركة في المباريات.

وأشار فايلر إلى أن جميع اللاعبين على درجة واحدة من الأهمية، ولكن وحدة الفريق بشكل عام تبقى العامل الأساسي لدى الجهاز الفني، مؤكدًا أن الأداء البدني للأهلي أمام أسوان كان مميزًا للغاية بدليل نجاح الفريق خلال الشوط الثاني في إحراز 3 أهداف وسط سيطرة ميدانية رغم سوء أرضية الملعب.