شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تقييم «تريزيجيه» في فوز أستون فيلا على نورويتش سيتي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
شارك النجم المصري محمود حسن تريزيجيه كبديل في مباراة فريقه أستون فيلا، أمس، أمام نورويتش سيتي، والتي حسمها الأول لصالحه بخماسية مقابل هدف واحد.
ودخل «تريزيجيه» المباراة في الدقيقة 63 بديلًا لأنور الغازي، فيما حصل على أقل تقييم بين لاعبي فريقه الأساسيين والبدلاء الذين شاركوا في اللقاء، حسب صحيفة «برمنجهام ميل» البريطانية.
ونال «تريزيجيه» تقييم 6.5/10، فيما أوضحت الصحيفة أسباب التقييم قائلة: «دخل المباراة ولعب على الجناح الأيسر، ولم يقدم الكثير سوى انطلاقة واحدة، وعمل على إغلاق الجبهة دفاعيًا لمنع نوريتش من العوة في اللقاء».
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