شكرا لقرائتكم المصري البورسعيدي يهنئ المصريين بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدم النادى المصرى البورسعيدى بالتهنئة لشعب مصر العظيم بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، موجهاً التحية والتقدير لكل من ساهم فى تحقيق النصر العظيم، الذى يعد مبعث اعتزاز شعب مصر برجال قواته المسلحة وشهدائنا الأبرار على مر التاريخ والذين خضبوا بدمائهم الزكية الطاهرة أرض الوطن. ونشر الفريق البورسعيدى تغريدة عبر حسابه الرسمى على موقع التدوينات القصيرة توتير لتهنئة المصريين بذكرى انتصارات أكتوبر. وحقق الاتحاد السكندرى فوزا غاليا على المصرى البورسعيدى بهدف مقابل للاشئ فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد الجيش بالسويس ضمن فاعليات الجولة الـ3 للدورى. أحرز هدف المباراة محمود رزق مدافع الاتحاد من رأسية متقنة لضربة ركنية رفعها أحمد رفعت متقنة على رأس رزق، ليرتفع رصيد زعيم الثغر إلى 6 نقاط، بينما تجمد رصيد المصرى عند 4 نقاط.

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