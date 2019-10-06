شكرا لقرائتكم خبر عن توقف الدوري 28 أكتوبر بسبب المنتخب الأوليمبي و كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولو اتحاد الكرة على إيقاف بطولة الدوري الممتاز يوم 28 أكتوبر بسبب انطلاق معسكر منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب، استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر. ويستغل اتحاد الكرة فترة التوقف لإقامة مباريات كأس مصر خلال فترة توقف الدوري ويتم حالياً الانتهاء من مباريات الأدوار التمهيدية لكأس مصر. وأسفرت قرعة بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة، عن وقوع منتخب مصر الأولمبى فى المجموعة الأولى مع منتخبات غانا والكاميرون ومالى، بينما أوقعت القرعة التي قام بسحبها عماد متعب نجم الأهلي والكرة المصرية السابق ، المنتخب النيجيري الذي تواجد علي رأس المجموعة الثانية مع منتخبات كوت ديفوار وجنوب افريقيا وزامبيا، وتعد البطولة في الوقت نفسه مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 ، حيث يتأهل مباشرة الفرق الثلاثة الأولى.

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